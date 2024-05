Travolto e ucciso da auto | morto mentre soccorre il figlio rimasto senza benzina Il conducente si presenta in caserma e si costituisce

Ennesimo incidente mortale a Roma. La vittima si chiamava Maurizio Marchetti, aveva 63 anni ed era un senzatetto. Un camion lo ha travolto e ucciso lo scorso 18 marzo su via Ardeatina mentre attraversa va la strada. Secondo quanto è emerso, il ...

Stefano Piergallini è un uomo di 35 anni che è morto travolto da un'automobile in provincia di Brescia. Il conducente dell'auto che lo ha investito era positivo all'alcol test.Continua a leggere

Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire al conducente dell'auto pirata che questa notte ha travolto e ucciso un uomo di 57 anni a Carpaneto, in provincia di Piacenza. La vittima...

60enne travolto e ucciso da pirata della strada a Conversano (Bari): stava aiutando il figlio rimasto a piedi - 60enne travolto e ucciso da pirata della strada a Conversano (Bari): stava aiutando il figlio rimasto a piedi - Un uomo di 60 anni è morto sulla strada tra Conversano e Cozze, in provincia di Bari, investito da un pirata della strada: è caccia all'uomo ...

Muore travolto sulla Cozze – Conversano, si è costituito il ‘pirata della strada’: è un 51enne incensurato. Denunciato per omicidio stradale - Muore travolto sulla Cozze – Conversano, si è costituito il ‘pirata della strada’: è un 51enne incensurato. Denunciato per omicidio stradale - Home » Cronaca » Muore travolto sulla Cozze – Conversano, si è costituito il ‘pirata della strada’: è un 51enne incensurato. Denunciato per omicidio stradale ...

Si è costituito il pirata della strada che a Conversano ha travolto il papà che era andato in soccorso del figlio - Si è costituito il pirata della strada che a Conversano ha travolto il papà che era andato in soccorso del figlio - In una svolta inaspettata riguardante il tragico incidente stradale avvenuto a Conversano, il conducente responsabile si è consegnato spontaneamente alle autorità locali. Il triste contesto dell'incid ...