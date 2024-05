Atp Roma 2024 - il tabellone degli Internazionali | Berrettini pesca Napolitano

(Di lunedì 6 maggio 2024) (Adnkronos) – Subito un doppio derby azzurro al primo turnod’Italia di tennis. Il sorteggio elettronico svoltosi oggi aa Fontana di Trevi ha messo di fronte al primo turno Matteoe Stefano, e Matteo Gigante contro Giulio Zeppieri. Per quanto riguarda gli altri azzurri Lorenzo Musetti entrerà direttamente al L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia ...

Roma , 6 maggio 2024 – La fontana di Trevi fa da sfondo al torneo del Foro Italico che sarà. I Sorteggi per gli Internazionali BNL d’Italia in uno dei luoghi più iconici della Capitale hanno parlato, svelando tutti gli accoppiamenti dei tabelloni ...

E’ andato in scena il sorteggio dei tabelloni maschili e femminili degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma . L’azzurra Martina Trevisan è stata sorteggiata contro la kazaka Yulia Putintseva, poi Lucia Bronzetti contro la statunitense Sofia ...

Internazionali BNL d’Italia 2024, sorteggiato il tabellone femminile: chi sono le italiane in gara - internazionali BNL d’Italia 2024, sorteggiato il tabellone femminile: chi sono le italiane in gara - E' uscito il tabellone femminile degli internazionali BNL d'Italia e che si svolgeranno al Foro Italico di roma: ecco le italiane in gara.

Tennis, Sinner annuncia: “A Parigi solo se sarò al 100%” - Tennis, Sinner annuncia: “A Parigi solo se sarò al 100%” - roma, 6 mag. (askanews) – “Avremo risposte tra una settimana. Giocherò a Parigi se sarò al 100%”. Lo ha detto Jannik Sinner in una conferenza stampa convocata a roma alla vigilia degli internazionali ...

Gabriela Sabatini al Foro Italico con Sky, la Regina del Tennis Argentino sbarca a Roma - Gabriela Sabatini al Foro Italico con Sky, la Regina del Tennis Argentino sbarca a roma - Gabriela Sabatini al Foro Italico con Sky. La campionessa argentina sarà la guest star, in collegamento da roma nelle giornate finali del torneo per commentare e analizzare le sfide decisive e sarà tr ...