Champions League - la DESIGNAZIONE di Real Madrid-Bayern Monaco | SCELTA a sorpresa della Uefa

L’Uefa ha designato Szymon Marciniak , esperto arbitro polacco , per dirigere la semifinale di ritorno di Champions League 2023/2024 tra Real Madrid e Bayern Monaco . Dopo aver scelto Orsato per Psg-Borussia Dortmund, si decide di andare “sul sicuro” ...

La Roma rischia di non entrare in Champions League neanche con cinque posti a disposizione. I giallo Rossi , infatti, devono vincere tutte le ultime tre partite per essere sicuri di arrivare almeno al quinto posto e, la prima di queste tre, è lo ...

La Uefa ha designato la squadra arbitrale che dirigerà il match di Champions League in programma mercoledì sera La Uefa ha designato la squadra arbitrale che dirigerà la semifinale di ritorno di Champions League in programma mercoledì sera tra Real ...

Julen Lopetegui, stando a quanto riportato oltremanica, avrebbe trovato l'accordo con il West Ham per la prossima stagione. Lopetegui al West Ham: i dettagli Julen Lopetegui è pront ...

"Non è stata una stagione straordinaria, va detto, ma se arriveranno almeno queste due cose", ossia la vittoria in Coppa Italia e la qualificazione in champions league", che erano poi gli obiettivi de ...

ROMA – Andrà in onda d omani sera alle 21 su Canale 5, il match valido per la semifinale di ritorno di champions league che vedrà scendere in campo PSG-Borussia Dortmund. La gara sarà visibile anche ...