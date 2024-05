Il volto di Enrico Mentana usato per una truffa | il video della “app miracolosa per fare soldi

Se la segretaria del Pd conferma che il Duello Tv si farà, non è ancora chiara la rete e il conduttore che farà da arbitro. Le ipotesi in campo sembrano essere solo due, al netto di Fazio sul Nove che, tuttavia, ha più il profumo della ...

Enrico Mentana ha rilasciato un'intervista per La Stampa in cui ha parlato del suo futuro in televisione. Nello specifico, il giornalista ha svelato dei retroscena in merito al suo contratto in scadenza con La7. Alla luce di questa confessione, ...