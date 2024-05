Foschi | Post Calzona? Vedrei bene Italiano - su ADL

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 6 maggio 2024) Rino, direttore sportivo, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Cosa è successo agli azzurri in questa stagione? “E’ successo quel che può accadere anche ad altre squadre. La squadra è una buona squadra, sono andati via tecnico e direttore, ma si è ripartiti con ambizioni importanti. Qualcosa non ha funzionato, c’è stata una gestione che può aver denotato qualche errore, ma senza far drammi. Oggi come oggi, gestire una società di calciatori importanti, è una cosa abbastanza seria. Ne sono conseguite una serie di prestazioni poco positive. Quanto detto ha fatto sì che il Napoli non riuscisse a ripetersi in questa stagione. Garcia è stato il primo a pagare. Non bisogna farne drammi, lo ripeto. De Laurentiis è un ottimo presidente. Dovrà riavvolgere il nastro, capire dove ha sbagliato e ricominciare a fare quello in cui ...