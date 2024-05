Fdirect - compie un anno la piattaforma B2B che digitalizza il rapporto tra industria farmaceutica e retailers

(Di lunedì 6 maggio 2024), ladigitale che consente di instaurare una relazione commerciale personalizzata tra i players del mercato farmaceutico, il 25 aprile scorso ha celebrato il suo primodi attività al Cosmofarma 2024. Una data che segna un traguardo importante ricco di grandi successi: In soli dodici mesi ha raggiunto obiettivi significativi, diventando un potenziale punto di riferimento nel settore farmaceutico. Il team diè cresciuto da 3 a 20 collaboratori, un gruppo unito e focalizzato, che ha lavorato intensamente allo sviluppo e all’integrazione della funzione presentata con successo al Cosmofarma 2024 “Sentinella dello stock”, in cui l’intelligenza artificiale analizza i dati di vendita delle farmacie partner, li elabora ed effettua previsioni sulle vendite future delle referenze trattate al fine ...

Dopo lo scontro a febbraio fra il social di Byte Dance e la casa discografica, gli utenti non potranno creare contenuti con i brani dei cantanti in gara all'Eurovision. Rimangono fuori sei artisti che parteciperanno all'edizione del 2024, ma anche ...

Tutti i prodotti di sicurezza CPS sono ora riuniti nella piattaforma di gestione centrale, in modo da semplificare il funzionamento e ottimizzare il rilevamento delle minacce. EINDHOVEN, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)– Le tre linee di prodotti ...

Jez Corden ha affermato all’interno del Discord di Xbox Two che prima o poi tutti i giochi first party di Xbox arriveranno anche su PlayStation , con Microsoft che di conseguenza è pronta ad abbracciare il multipiattaforma totale portando sulle ...

Carv, arrivano 10 milioni di dollari per aiutare i giocatori a 'guadagnare' giocando - Carv, arrivano 10 milioni di dollari per aiutare i giocatori a 'guadagnare' giocando - La piattaforma che promette di 'guadagnare giocando' chiude un ... Scritto da Redazione "Dopo aver raggiunto il suo break even point sul finire del 2023 da dicembre dello stesso anno Carv è redditizia ...

Deliveroo, arriva a Roma il gelato "Carota Boys" - Deliveroo, arriva a Roma il gelato "Carota Boys" - Milano, 6 mag. (askanews) - Quest'anno il tennis a Roma avrà uno speciale gusto alla carota! Sono proprio i Carota Boys infatti, i simpatici fan di tennis più famosi d'Italia, i protagonisti della ...

Immobiliare, dove conviene comprare per affittare: Bali meglio di Dubai - Immobiliare, dove conviene comprare per affittare: Bali meglio di Dubai - Secondo una nuova analisi stilata da AirDna, la piattaforma fondata da Airbnb ... La città indonesiana ha visto crescere, infatti, nell’ultimo anno le rendite del 13%, con una media annua di quasi ...