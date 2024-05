Calderone - ' puntare sulla cultura della sicurezza sul lavoro'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Laè importante e se noi abbiamo la consapevolezza di quanto è importante la vita sappiamo perfettamente come preservarla e soprattutto come preservare quella degli altri". Lo ha detto la ministra del, Marina, in una scuola di Elmas per una giornatasui posti diin collaborazione con l'Inail. "I giovani ne sono i primi ambasciatori e da loro si deve partire per realizzare un cambiamentole, consolidare la consapevolezza che laè vita - ha aggiunto -. Noi crediamo nei giovani e nel fatto che i giovani per noi possano fare unimportante: quello di acquisire e assimilare una...