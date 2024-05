Inzaghi alza le richieste all’Inter | per l’attacco un numero e un nome!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 6 maggio 2024) Simoneha le idee chiare per la sua Inter del futuro e non lo nasconde.è il primo reparto da rinforzare e il suo obiettivo di mercato è ormai fissato. IMPEGNO – In casa Inter inizia già a discutersi di futuro, tra rinnovi e obiettivi invitanti di calciomercato. L’obiettivo centrato con cinque giornate d’anticipo dai nerazzurri permette alla dirigenza di impegnarsi sin da subito nel progetto per la prossima stagione, che sarà ricchissima di impegni con l’aggiunta del Mondiale per Club. Anche per questo motivo, a partire da giugno Simoneavrà bisogno di aumentare il proprio organico con nuove pedine utili alla causa. Lo stesso allenatore lo ha dichiarato al termine di Sassuolo-Inter e ha ribadito, pochi minuti fa, che la società è già all’opera in questa direzione.ora non ha paura di ...