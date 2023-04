Sma al lavoro in Monti Picentini per passaggio Giro d’Italia

(Di sabato 22 aprile 2023)torna in Campania passando per il Parco deiriaffidato alla Sma per i lavori di ripristino dell’area Ma Campania alnel Parco dei. Riqualificazione ambientale e riutilizzo delle aree percorribili del Parco dei. È questo l’obiettivo primario che la Sma, società in house della Regione Campania, sta portando a compimento anche in vista del tour delche transiterà il prossimo 9 maggio 2023 proprio nella catena montuosa dell’Appennino campano. I sentieri e le aree attrezzate lungo il perimetro del Parco, saranno ripulite da tutto quanto ne ostruisca il, in vista dell’arrivo del gruppo dei ...

