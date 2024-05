Figc - Gravina | Chiesto aiuto al governo sulle linee guida

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Abbiamoaldi assisterci e aiutarci. Quindi, oltre al Coni, eventualmente il Dipartimento per lo sport potrebbe validare o comunque stabilire, come avviene in Spagna e come sta avvenendo in Inghilterra, dei principi ai quali noi possiamo attenerci. Se si stabiliscono dei principi rigidi, la Covisoc sarà rigida. Il Ministro ci farà sapere, poi il consiglio federale di martedì prossimo farà le proprie conclusioni”, ha detto il presidente, Gabriele, a margine dell’incontro con il ministro Abodi. “Ho trovato un clima molto sereno e tranquillo, mi sembra molto costruttivo. Abbiamo ribadito la nostra assoluta condivisione sull’obiettivo che il ministro si è prefissato – ha proseguito il numero uno della Federcalcio -, cioè quello di dare maggiore stabilità alla gestione economico-finanziaria. ...