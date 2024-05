Audiradio - il primo cda si è riunito oggi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Si èilConsiglio d'Amministrazione del nuovo JICs.r.l., presieduto dal dottor Antonio Martusciello. Nel corso della seduta è stato eletto il Comitato di Presidenza . In rappresentanza di ERA sono stati designati la dottoressa Anna Maria Genzano (vice presidente vicario), il dottor Federico di Chio e l'Avv. Marco Rossignoli; per UPA il dottor Raffaele Pastore, per UNA il dottor Stefano Spadini. La dottoressa Giuliana Schenone e' stata indicata coordinatore del Comitato tecnico.

Audiradio ha formato il Comitato di Presidenza - audiradio ha formato il Comitato di Presidenza - Nel corso della seduta – riporta una nota – è stato eletto il Comitato di Presidenza . In rappresentanza di ERA sono stati designati la dottoressa Anna Maria Genzano (vice presidente vicario), il ...

Audiradio, eletto il Comitato di Presidenza. Giuliana Schenone coordinatrice del Comitato Tecnico - audiradio, eletto il Comitato di Presidenza. Giuliana Schenone coordinatrice del Comitato Tecnico - Si è riunito il primo Consiglio d’Amministrazione del nuovo JIC audiradio s.r.l., presieduto da Antonio Martusciello. Leggi anche: audiradio, DAL VUOTO DEL 2011 ALLA SVOLTA ...

Rds presenta il Summer Festival. Montefusco: in Audiradio misurati anche i touchpoint digitali - Rds presenta il Summer Festival. Montefusco: in audiradio misurati anche i touchpoint digitali - Terzo anno per l'Rds Summer Festival, l'evento estivo itinerante e gratuito che l'emittente radiofonica organizza in 6 città.