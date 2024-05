Che succede ai capitani? - presidio antirazzista sabato 11 maggio a Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 9 maggio 2024)112024, alle 10.30 nel piazzale della Prefettura di, si terrà unsulle tematiche dell’accoglienza, dell’inclusione e della protezione speciale promosso dal Centro sociale Ex Canapificio, dal Movimento Migranti e Rifugiati diin collaborazione con altre realtà del territorio. Come rete di associazioni attive da decenni in provincia di, riteniamo che le novità legislative introdotte dalla legge 50/2023, stanno avendo un impatto molto negativo sulle già precarie vite di tanti immigrati presenti sui nostri territori. Le scelte scellerate del Governo che ha smantellato il sistema di accoglienza Sai e depotenziato un importante strumento come il permesso di soggiorno per protezione ...