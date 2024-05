L' elenco della vergogna | ecco i ristoranti che acquistavano falso olio extravergine C' è anche la mensa del ministero dell' Istruzione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 9 maggio 2024)fintoa 3 euro al litro per poi spacciarlo come un prodotto di qualità con il rischio di compromettere la salute dei clienti. L'indagine sull', di cui Gambero Rosso già si era occupato nel gennaio scorso, ha colpito una galassia die negozi, di cui la maggior parte situati nella Capitale. Al centro'inchiesta c'è il fatto di aver acquistato e proposto alla clienteladi semi di provenienza ignota adulterato con clorofilla e beta-carotene per modificarne aspetto e sapore al fine di poterlo spacciare comedi oliva. Oggi, in esclusiva, Gambero Rosso è in grado di svelare i nomi di questi locali e dei protagonisti al centro ...