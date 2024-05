Conti del calcio e controlli - Gravina | Abbiamo chiesto al governo un aiuto sui principi ai quali attenerci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 maggio 2024 – Un summit per capire se davvero ci sarà un’agenzia governativa a controllare idelle società calcistiche, ma non solo, o se si proseguirà col regime attuale, ovvero con la Covisoc a vigilare. Si è tenuto oggi a Roma al Ministero dello Sport alla presenza del titolare del dicastero, Andrea Abodi, e dei vertici del pallone e del basket.Il presidente della Figc, Gabriele, fa poi intendere che c’è spazio per dialogare, anche se poi la Federazione non intravede motivi per cambiare l’assetto attuale della vigilanza. Nuova agenzia per il controllo deidelle società: come funziona e cosa prevede la proposta delribadito la nostra assoluta condivisione sull'obiettivo che è comune, cioè quello di dare maggiore stabilità alla gestione ...