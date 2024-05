Sanchez - un club molto titolato sogna il suo arrivo! Inzaghi decisivo?

(Di giovedì 9 maggio 2024)è ormai in scadenza di contratto e proprio per questo, in occasione della festa scudetto, ha salutato i tifosi con affetto. Siache Ausilio hanno però lasciato una porticina aperta. Secondo Diario Olé, queste prese di posizione potrebbero far sfumare una pista SORPRESA (?) – Alexisandrà via oppure l’Inter, a sorpresa, deciderà di trattenerlo ancora per un’altra stagione? Attualmente l’opzione più probabile è un nuovo addio del cileno, ormai in scadenza. Ma mai dire mai perché sia Simoneche Piero Ausilio hanno lasciato una porticina aperta. VALUTAZIONI – Il tecnico nerazzurro affermando di voler confermare in blocco l’attuale rosa Campione d’Italia e il direttore sportivo dicendo che si sta valutando tutto, quindi anche l’ex Barcellona. Sappiamo ovviamente che non tutto ciò che si dice ...

Allo Stadio Mapei, il match per la 35ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Sassuolo e Inter : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo Stadio Mapei, Sassuolo e Inter si affrontano nel match valido per la 35esima giornata della Serie ...

Verso Frosinone: ancora turnover per Inzaghi - Verso Frosinone: ancora turnover per inzaghi - I nerazzurri affronteranno domani sera gli uomini di Di Francesco in piena lotta per non retrocedere. L’Inter si prepara al match di Frosinone senza nessun assillo di classifica ma con la voglia di no ...

Arnautovic in serie B: destinazione impensabile - Arnautovic in serie B: destinazione impensabile - Come vendere Marko Arnautovic, questo è il grosso problema: una squadra interessata potrebbe esserci, ma gioca in B ...

Verso Frosinone-Inter, Inzaghi prepara il turnover: dentro Arnautovic e Bisseck - Verso Frosinone-Inter, inzaghi prepara il turnover: dentro Arnautovic e Bisseck - inzaghi pensa al turnover, con l’obbiettivo di far giocare ... come anche per Arnautovic visto che nella partita di Reggio Emilia aveva giocato sanchez, con molto probabilmente Lautaro che siederà ...