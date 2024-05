Vela - Mondiali Nacra 17 | Tita-Banti ancora al comando dopo il day- - bene Ugolini-Giubilei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024)una grande Italia nelle acque di La Grande Motte, in Francia, in occasione della terza giornata dei Campionati2024 di17. Quest’oggi si sono disputate ben tre regate per ciascuna flotta (blu e gialla), nonostante le condizioni meteo fossero impegnative a causa del vento. Domani invece l’appuntamento è con la Gold Fleet. Ruggeroe Caterinaconservano la leadership della generale pur senza allungare e scarteranno un nono posto ottenuto in avvio. I campioni olimpici e iridati in carica hanno un margine di 9 punti sugli olandesi Van der Meer/Bouwer (i migliori di giornata nel gruppo blu con 3-1-1) e 11 sulla seconda coppia azzurra composta da Gianluigi/Maria(2-2-5 nella Blue Fleet). Stabili in quarta piazza i fuoriclasse ...