Istituto Cardarelli chiuso | Urgente intervento dopo i lavori di messa in sicurezza

(Di giovedì 9 maggio 2024) La Spezia, 9 maggio 2024 – Come cita una nota della Provincia della Spezia, durante idiindell’edificio scolasticoalla Spezia in via Carducci – che ospita provvisoriamente classi dell’Its Capellini – “si sono evidenziate problematiche che richiederanno undi verifica ed indagine tecnica a seguito delle quali l’edificio nei prossimi giorni non potrà essere utilizzato”. Il settore tecnico dell’ente provinciale ha già provveduto ad attivare le iniziative conseguenti per di contenere il disagio al minor tempo possibile. In accordo con l’istituzione scolastica gli alunni proseguiranno le attività tramite la didattica a distanza. Sicuramente avremo maggiori notizie e dettagli nei prossimi giorni, anche per comprendere meglio le ...