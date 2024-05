Vetri spaccati e bombe carta | il viaggio dei tifosi del Marsiglia dal centro allo stadio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Bergamo. Sono già centinaia – numero che potrebbe aumentare a seconda di quanti si presenteranno senza biglietto – e si stanno facendo sentire. Idelche hanno affrontato la trasferta per la sfida con l’Atalanta, semifinale di Europa League in programma stasera (giovedì 9 maggio) alle 21, sono arrivati a Bergamo già a partire dalla tarda mattinata e ben presto hanno iniziato a popolare ilcittà. Il meeting point fissato dalle Forze dell’Ordine è stato, come sempre, in Piazzale Alpini, occupato anche dalle transenne che delimitano il cantiere della recinzione (che non si ferma: una ruspa continua a scavare a poche decine di metri di distanza dai). I primi fan francesi sono arrivati intorno a mezzogiorno: pochi i pullman, la maggior parte delle persone sembra sia giunta in Italia con auto o ...

I tifosi FRANCESI. I tifosi si sono radunati in piazzale degli Alpini : viabilità parzialmente modificata in zona stazione.

I tifosi FRANCESI. I tifosi si sono radunati in piazzale degli Alpini : viabilità parzialmente modificata in zona stazione. Poco dopo le 17 i supporter francesi sono stati fatti salire sui pullman vuoti dell’Atb per essere trasportati allo stadio di ...

Atalanta, i tifosi del Marsiglia sui bus con le aste in mano - Atalanta, i tifosi del marsiglia sui bus con le aste in mano - I blindati della polizia hanno scortato i tifosi del marsiglia allo stadio dalla stazione, passando per il centrale viale Papa Giovanni. Dalle porte aperte degli autobus, cori e aste delle bandiere ...

Yildiz e la foto con l'idolo Del Piero: i tifosi Juve sognano il nuovo 10 - Yildiz e la foto con l'idolo Del Piero: i tifosi Juve sognano il nuovo 10 - L'incontro tra il talento turco e il leggendario capitano bianconero, con l'ennessimo omaggio da parte del classe 2005 ...

ATALANTA, Polizia in anti-sommossa per tifosi Marsiglia - ATALANTA, Polizia in anti-sommossa per tifosi marsiglia - Stasera tocca a Roma e Atalanta andare a caccia di una finale europea. A Bergamo in particolare stasera c'è il ritorno con il marsiglia e la polizia è in tenuta anti-sommossa ...