Harry vola a Londra - ma Carlo lo snobba | Non ho tempo per vederti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dalla Gran Bretagna giungono notizie piuttosto preoccupanti sulle condizioni di salute di re, ma i rapporti tra il sovrano e il figlio “ribelle”restano ancora molto tesi. Recentementeto aper partecipare al decimo anniversario degli Invictus Games, ma non è riuscito a incontrare il padre che nello stesso giorno stava presenziando a pochi chilometri di distanza alla prima festa dell’anno nei giardini di Buckingham Palace. “L’agenda di Sua Maestà è troppo fitta” Il portavoce del duca di Sussex ha spiegato che non è stato possibile organizzare l’incontro traa causa dell’agenda troppo fitta di impegni di Sua Maestà. Una situazione cheavrebbe compreso, almeno quanto riferito dal suo portavoce, ...

(Adnkronos) – La malattia non ha attenuato il rancore di Carlo verso Harry , che il re non ha voluto incontrare durante la visita di quest'ultimo a Londra , per il decimo anniversario degli Invictus Games. Troppi gli impegni nell'agenda del sovrano ...

