Fate qualcosa per noi - 420 lavoratori Jabil scrivono al ministro Urso

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 9 maggio 2024) Marcianise. “Siamo fiduciosi che il nostro Presidente del Consiglio Meloni, attraverso ilcompetente, si facciano carico di contattare i vertici della multinazionaleal fine di ritrattare questa incomprensibile volontà di lasciare Marcianise e disimpegnarsi dall’Italia“. Loi 420dello stabilimentodi Marcianise in una lettera inviata al premier Giorgia Meloni e aldelle Imprese e del Made in Italy Adolfo, in cui sottolineano che “sarebbe altresì incomprensibile constatare che, proprio in un momento in cui tutti gli indicatori occupazionali registrano un trend positivo, anche grazie alle politiche industriali di questo governo, non si riesca a salvaguardare 420 posti di lavoro, al netto ...