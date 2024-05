MOTS sono fuori dal 10 maggio col l’EP SLOW

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dal 102024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, il nuovo EP dei. Andiamo a saperne di più. Domani esce “” deiDal 102024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, il nuovo EP dei. Contenuti del” “” è il secondo EP del duo, contenente sette tracce, alcune delle qualigià state pubblicate. Come da loro caratteristica anche in questo lavoro, isirivelati attenti nei loro testi a trattare tematiche che riguardano il sociale. Vita frenetica, guerre, ambiente, confini, murialcuni degli ...

Estrazioni Lotto , Superena Lotto e 10e Lotto di giovedì 9 maggio 2024 : ecco tutti i numeri estratti Ormai ci siamo, l’attesa è finita. Tutto pronto per l’estrazione del Lotto e quelle ad esse correlate. Dal momento che il “bersaglio” grosso non è ...

Lotto , SuperEna Lotto e 10e Lotto oggi in diretta: le estrazioni di giovedì 9 maggio 2024 su Fanpage.it dalle ore 20:00 con numeri vincenti , quote e vincite dei concorsi di stasera. 100,8 milioni di euro in palio stasera al SuperEna Lotto per la ...

Le Borse di oggi, 9 maggio. L’export cinese fa meglio del previsto. La BoE non tocca i tassi. Bbva lancia offerta ostile sul Sabadell - Le Borse di oggi, 9 maggio. L’export cinese fa meglio del previsto. La BoE non tocca i tassi. Bbva lancia offerta ostile sul Sabadell - Banche. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha annunciato il lancio di un'offerta ostile per il Banco de Sabadell che valuta la sua controparte circa 12,4 miliardi di euro. Le borse dell’Europa dovrebbero ...

BFF, Borsa: da 10 maggio niente ordini senza limite di prezzo - BFF, Borsa: da 10 maggio niente ordini senza limite di prezzo - Borsa Italiana ha comunicato che da domani 10 maggio 2024 e fino a successivo provvedimento sulle azioni ordinarie BFF Bank, società attiva ...

Gravità zero e dj Pavone al Dorian: venerdì sera a tutto rock di qualità - Gravità zero e dj Pavone al Dorian: venerdì sera a tutto rock di qualità - Una serata a tutto rock di qualità, con la band che più di tutte sa esaltare il genere più popolare e bello della musica in tutto il mondo. I Gravità zero suonano il 10 maggio al Dorian, ovvero il loc ...