Ex naufrago interviene a sostegno di Vladimir Luxuria | le sue parole pro-conduttrice

(Di giovedì 9 maggio 2024), Daniele Radini Tedeschi esprime solidarietà allade L’Isola dei Famosi. Ecco lecondivise sui social dal“ritirato”, Daniele Radini Tedeschi inaspettatamente ha deciso di ritirarsi da L’Isola dei Famosi. Il concorrente aveva iniziato la sua prima esperienza televisiva lo scorso 8 aprile ma dopo quasi un mese di permanenza in Honduras ha scelto di rientrare in Italia. Leggi anche –> Greta Rossetti è in dolce attesa? L‘influencerLecondivise sui social dall’ex… L’exè tornato sui social con un nuovo post. Questa volta si espone ma soprattutto esprime tutta la sua solidarietà a...

L’ Isola dei Famosi ha perso un altro naufrago , costretto ad essere eliminato. Dopo averci provato a resistere, alla fine si è arreso alla volontà del pubblico e ha abbandonato l’Honduras durante la sesta puntata in diretta. Ci sono stati diversi ...

Alessandro Cecchi Paone è un uomo dai mille volti, giornalista, conduttore, opinionista, professore, ex naufrago e gieffino, scrittore e adesso è tornato anche in politica . Cecchi Paone infatti è candidato alle elezioni europee del 2024 nella ...

Isola dei Famosi, “mossa della disperazione”: più spazio nel daytime e un (piccolo) sgarbo alla Merlino - Isola dei Famosi, “mossa della disperazione”: più spazio nel daytime e un (piccolo) sgarbo alla Merlino - I vertici Mediaset corrono ai ripari con altri appuntamenti giornalieri e nuovi ingressi. Ma a rimetterci è la conduttrice (ormai in uscita) di Pomeriggio 5.

Francesco Benigno insulta Vladimir Luxuria: «È un maschio, ho i cogl***i come lui» - Francesco Benigno insulta Vladimir luxuria: «È un maschio, ho i cogl***i come lui» - Francesco Benigno continua a essere uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione dell'Isola dei Famosi, anche se non è più un naufrago ormai da diverse ...

Isola dei Famosi: "Entreranno in gioco dei nuovi naufraghi", l'annuncio ufficiale - Isola dei Famosi: "Entreranno in gioco dei nuovi naufraghi", l'annuncio ufficiale - È ufficiale! Nella prossima puntata de L'Isola dei Famosi sbarcheranno in Honduras dei nuovi naufraghi che si uniranno al gruppo.