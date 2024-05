Tedesco | Spero in un allenatore come Italiano E’ uno dei pochi - con Gasperin - che ti fa divertire

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 9 maggio 2024)“Lo scorso anno, il Napoli ha staccato tutti ma, in questa stagione, rischia di non qualificarsi alle Coppe. C’è qualcosa di strano…” A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Giacomoed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Bologna. Queste le sue parole:: ”La Fiorentina si aggiudica la seconda finale consecutiva in Conference League: è tra quelli che ritengono sia una competizione di poco conto o che pensa sia un torneo di valore?” “E’ sempre un torneo europeo, una competizione che ti dà l’opportunità di confrontarti con altre realtà europee, di qualificarti all’Europea League. Si gioca contro squadre che sfruttano giovani talenti, cosa che non avviene nel nostro calcio”. Perché crede che in Italia non si riescano a lanciare giovani prospetti ...