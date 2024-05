Estrazioni 9 maggio 2024 | numeri Lotto - Superenalotto e 10eLotto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 9 maggio 2024), Superenae 10edi giovedì 9: ecco tutti iestratti Ormai ci siamo, l’attesa è finita. Tutto pronto per l’estrazione dele quelle ad esse correlate. Dal momento che il “bersaglio” grosso non è stato centrato in occasione dell’ultima estrazione, il montepremi che mette in palio il Superena, in caso di 6, è arrivato a 100 milioni di euro. Superena(LaPresse) – IlVeggente.itEcco perché non poche persone hanno già cominciato a prendere d’assalto le varie ricevitorie, per provare a cogliere un’occasione potenzialmente intrigante. Come succede ormai da anni, potrete seguire in diretta e con costanti aggiornamenti il verdetto delle urne sul nostro sito. Un ...