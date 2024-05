Società Stretto chiede proroga al Mase

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 9 maggio 2024) 18.40 Ladi Messina, nell'ambito della procedura in corso di valutazione di impatto ambientale,al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, 120 giorni in più per la presentazione della documentazione integrativa richiesta. Con l'allungamento dei termini, sarà consegnata entro metà settembre 2024. La decisione, spiega l'Ad Ciucci, è motivata dalla "eccezionale rilevanza dell'opera e dalla volontà delladi fornire esaurienti risposte alle richieste d'integrazioni e chiarimenti"