Ultime Notizie Serie A: la Juve batte il Verona: le parole di Allegri e Zaffaroni. (Di domenica 2 aprile 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Juve, le parole di Allegri dopo la vittoria con il Verona Il tecnico della Juve ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di misura contro l’Hellas Verona. Hellas Verona, Zaffaroni parla dopo la sconfitta con la Juventus Le parole del tecnico dell’Hellas Verona dopo la sconfitta di misura contro i bianconeri. Inter, le parole di Mancini dopo il ko dei nerazzurri con la Fiorentina Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Inter con la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, ledidopo la vittoria con ilIl tecnico dellaha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di misura contro l’Hellas. Hellasparla dopo la sconfitta con lantus Ledel tecnico dell’Hellasdopo la sconfitta di misura contro i bianconeri. Inter, ledi Mancini dopo il ko dei nerazzurri con la Fiorentina Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Inter con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Mosca assume da oggi presidenza Consiglio sicurezza Onu. LIVE - CalcioNews24 : Ultime Notizie Serie A: la Juve batte il Verona: le parole di Allegri e Zaffaroni. - AbayomiWise : RT @eossupportit: Vuoi essere il primo a sapere cosa succede al nuovo #EOS?? L'affidabile #blockchain che sfrutta @ethereum ??#EVM Segui… - _lucya_car_ : Flavio che legge che ultime notizie su pino insegno ????#IlCantanteMascherato - clafriso : RT @mar40248589: GRANDI NOTIZIE ULTIME: 'Non sicuro e inefficace' Pfizer va in tribunale! 'In un caso storico con ramificazioni globali,… -