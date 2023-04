Susanna Messaggio | chi è il marito Giorgio Olivieri | età | lavoro | figli e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 aprile 2023) Torna, per concludere al meglio la settimana, l’appuntamento fisso e imperdibile del weekend di Canale 5 con Verissimo, la trasmissione in onda dalle 16.30 circa e condotta, come sempre, da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della puntata di oggi, oltre a Piccolo G e Gianmarco, direttamente dalla scuola di Amici, i ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freno e Marina Occhiena che ricorderà Califano a 10 anni dalla scomparsa, anche la presentatrice e attrice, che si racconterà senza filtri: dalla carriera all’amore per il suo terzo e attuale. I matrimoni diprima di conoscere l’attuale, nata a Milano nel 1963, è una nota showgirl, ...