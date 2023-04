Oriana Marzoli crolla al GF Vip: cosa è successo alla finalista (Di sabato 1 aprile 2023) Lunedì 3 aprile si conoscerà il nome del vincitore del Grande Fratello Vip 7, intanto dentro la casa la tensione sale e Oriana Marzoli non ha retto ed è scoppiata a piangere Sono gli ultimi giorni dentro la casa del Grande Fratello Vip per i vipponi e la tensione è alle stelle per i concorrenti che sognano la vittoria. In sei si contenderanno il podio e mentre i telespettatori aspettano di vedere chi vincerà l’edizione numero 7 del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini i vip dentro il loft fanno delle ipotesi su chi quest’anno spegnerà le luci della casa. Ma tutta questa tensione accumulata in questi mesi ha fatto crollare pure Oriana Marzoli che ieri sera durante la visione di un film non ha retto ed è scoppiata a piangere, affermando: «Ho proprio bisogno di un abbraccio». Leggi ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 aprile 2023) Lunedì 3 aprile si conoscerà il nome del vincitore del Grande Fratello Vip 7, intanto dentro la casa la tensione sale enon ha retto ed è scoppiata a piangere Sono gli ultimi giorni dentro la casa del Grande Fratello Vip per i vipponi e la tensione è alle stelle per i concorrenti che sognano la vittoria. In sei si contenderanno il podio e mentre i telespettatori aspettano di vedere chi vincerà l’edizione numero 7 del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini i vip dentro il loft fanno delle ipotesi su chi quest’anno spegnerà le luci della casa. Ma tutta questa tensione accumulata in questi mesi ha fattore pureche ieri sera durante la visione di un film non ha retto ed è scoppiata a piangere, affermando: «Ho proprio bisogno di un abbraccio». Leggi ...

