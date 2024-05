Bianchelli - corpo recuperato Aperta un’indagine

(Di giovedì 9 maggio 2024) È statodal robot rov dei vigili del fuoco anche ildel tuderte Stefano, il sub di 56 anni morto insieme all’amico Mario Perniciano, di 60 anni, al largo di Villasimius, nella Sardegna orientale, a 100 metri di profondità vicino al relitto del piroscafo San Marco, in un tratto di mare dove si erano immersi domenica sera. La salma adesso si trova sul battello dei vigili del fuoco che la trasporteranno in porto a Cagliari. Ilsarà poi trasferito all’ospedale Brotzu, dove si trova quello dell’altro sub, a disposizione della pm Rita Cariello che ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di omicidio colposo e che nelle prossime ore affiderà l’incarico al medico legale Roberto Demontis per l’autopsia. Le operazioni di recupero delcon l’utilizzo del robot rov dei vigili ...

Accusa un malore durante lo spegnimento di un incendio: muore agente forestale di 28 anni - Accusa un malore durante lo spegnimento di un incendio: muore agente forestale di 28 anni - Accusa un malore durante lo spegnimento di un incendio: muore Pietro Cabras, giovane agente forestale di 28 anni.

