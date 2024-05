Torna ’Acqua in bocca’ al Tettuccio Ospiti giornalisti - scrittori e artisti Una vetrina di cultura e attualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Maggio con nuoviper la settima edizione di Acqua in bocca ma non troppo. La rassegna che si svolge all’interno dello stabilimento termalea Montecatini Terme propone al pubblico Lina Gervasi, un’artista che sabato 11 maggio alle ore 16.30 non soltanto presenterà il libro Beyond The Mirror, Algra editore, raccontandolo a voce, ma lo farà con il suo strumento, il theremin. Infatti, contemporaneamente uscirà l’omonimo album realizzato con Musica lavica records e Athena produzioni. Lina Gervasi suonerà il theremin accompagnata alla chitarra da Denis Marino. "Suonare il theremin – spiega Lina Gervasi – per me significa lasciarsi andare in uno spazio senza dimensioni . Dove le mani descrivono ciò che la mente pensa e il cuore sente e canta". Il theremin è uno strumento musicale elettronico, che non implica il contatto fisico ...