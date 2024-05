Pagina 510354 - sottopagina 1 - Pagina 510354 - sottopagina 1 - 09/05 04:36 Rafah, raid Idf: 4 vittime e 16 feriti 09/05 03:50 hamas:uccisi 15mila bambini dal 7/10 ...

"Hamas perderà, ma vincerà a sinistra. Per Israele è un problema". Parla Matti Friedman - "hamas perderà, ma vincerà a sinistra. Per israele è un problema". Parla Matti Friedman - "L’opinione pubblica occidentale delle società liberal e di sinistra temo sia persa. Forse l’Europa, alle prese con una grande immigrazione islamica, sarà più comprensiva di israele, ma In occidente, ...

Gli sfollati nella trappola di Rafah. Scudi per Hamas, in fuga dai missili: "Noi esausti e senza più un posto" - Gli sfollati nella trappola di Rafah. Scudi per hamas, in fuga dai missili: "Noi esausti e senza più un posto" - Tanto rumore per esorcizzarne uno più spaventoso. Tanto rumore per nulla. "La risposta accettata da hamas è lontana dalle richieste di israele", ha fatto sapere poco dopo il governo israeliano. Ma ai ...