Le voci delle donne che salvano Il ritmo di Sarah Stride fa sognare

(Di giovedì 9 maggio 2024) Un concerto di "grande impatto emotivo e ricchezza timbrica", come è stato definito, che raccoglie un ampio repertorio di brani femminili. Si terrà domenica alle 21 nelle sale del palazzo comunale di piazza Biraghi il live acustico dal titolo “Canta ragazzina, lediche ci hanno salvato la vita“, convoce e percussioni e Nadio Marenco alla fisarmonica. Il duo propone un concerto in cui sono presenti differenti matrici: il jazz, il blues, il rock, il cantautorato italiano degli anni Sessanta, il folk, la musica mediorientale e molto altro ancora. Passando da autrici imponenti come Nina Simone, Etta James, Mercedes Sosa, Lahsa de Sela, Edith Piaf, Cesaria Evora, fino ad arrivare alla produzione più suggestiva di grandi interpreti italiane come Mina, Ornella Vanoni, Gabriella Ferri. Un viaggio ...