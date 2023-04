Meloni prende schiaffi dalla Ue e canta vittoria: 'Finita l'era dell'Italia che subisce' (Di sabato 1 aprile 2023) Il governo Meloni in Europa ha solo preso schiaffi. Sui migranti ha provato solo a criminalizzare le Ong mentre gli sbarchi sono quadruplicati e sbandiera un generico impegno della Ue come grande ... Leggi su globalist (Di sabato 1 aprile 2023) Il governoin Europa ha solo preso. Sui migranti ha provato solo a criminalizzare le Ong mentre gli sbarchi sono quadruplicati e sbandiera un generico impegnoa Ue come grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Linkiesta : La destra non ne imbrocca una, l’opposizione anche meno e Mattarella è preoccupato Il governo prende uno scivolone… - riccardomagi : Il governo anche oggi si inventa un nuovo reato. Questa volta se la prende con il cibo sintetico. Meloni preferis… - HuffPostItalia : Con una mano dà, con l'altra prende. Meloni ripristina gli oneri di sistema nelle bollette elettriche (di C. Paudic… - innardini : @repubblica Ottima idea io toglierei anche le lingue straniere a scuola e metterei più religione e ore di cucina it… - AnimaCeleste : RT @Linkiesta: La destra non ne imbrocca una, l’opposizione anche meno e Mattarella è preoccupato Il governo prende uno scivolone dopo l’a… -