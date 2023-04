(Di sabato 1 aprile 2023) “Lafratellanza e. E’ un rito pagano liberatorio, dionisiaco, in cui poter trovare una briciola di felicità. I concerti sono, ancora più di prima un momento molto prezioso in cui rincontrarsi”. Dai ritmi militanti al cantautorato più alternativo e sperimentale, con molto più di un piacevole retrogusto elettronico, Meg ha all’attivo 8 album, di cui 4 con i 99 Posse e (dal 2004 a oggi) 4 da solista, l’ultimo dei quali, “Vesuvia“, che è uscito di recente per Asian Fake/Sony Music, è stato prodotto da la stessa Meg insieme a Frenetik, Orang3, Fugazza, Suorcristona, Tommaso Colliva e David Chalmin e vanta le collaborazioni di Elisa ed Emma, di Altea, Alice, Sano e Specchiopaura del collettivo napoletano Thru Collected, del nuovo talento hard neomelodic Nziria e della celebre pianista francese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Meg: “La musica? Unisce e crea sorellanza. Canto la parità di genere” -

L'attrice irlandese ha ricevuto per questa parte una candidatura all'Oscar e al Golden Globe come miglior interprete in un film drammatico Emma Watson è Margaret March, detta. L'interprete della ...Più che a comporre nuova, serviranno da ispirazione, come musa per gli artisti. Sono state ... Prendi per esempio Timnit Gebru eMitchell, non hanno fatto niente contro le regole interne dell'...E non mancheranno i remix di alcuni dei brani dell'ultima decade di storia dellaitaliana. ... Madman, Salmo, Coez, Victor Kwality, Clementino, Noyz Narcos, Mannarino, Achille Lauro,, ...

Meg: "La musica Unisce e crea sorellanza. Canto la parità di genere" - Luce Luce

Meg, come è organizzato il live ... A seconda del progetto su cui sto lavorando le ritmiche cambiano: le parole e la musica hanno lo stesso valore". Come le cuce insieme "E’ come la tavolozza di un ...Sabato 1° aprile Meg sarà in concerto al Glue di Firenze con la sua musica che nasce dal Vesuvio, uno show magmatico, un rito pagano per liberarsi, ritrovarsi e curarsi attraverso la felicità ...