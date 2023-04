Live In Napoli, Musumeci sulla siccità: "Acqua razionata in estate? Dipende da piogge" (Di sabato 1 aprile 2023) La cultura della prevezione contro il dissesto del territorio e nuove infrastrutture per evitare il rischio siccità. Sono due importanti temi toccati a Live In Napoli dal ministro per la Protezione civile e per il mare Nello Musumeci e dal Commissario per l'emergenza a Ischia Giovanni Legnini, sullo sfondo degli interventi in corso dopo l'alluvione e la frana che hanno devastato una parte del comune di Casamicciola lo scorso novembre (Live IN Napoli, LA SECONDA GIORNATA DELL'EVENTO). Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 aprile 2023) La cultura della prevezione contro il dissesto del territorio e nuove infrastrutture per evitare il rischio. Sono due importanti temi toccati aIndal ministro per la Protezione civile e per il mare Nelloe dal Commissario per l'emergenza a Ischia Giovanni Legnini, sullo sfondo degli interventi in corso dopo l'alluvione e la frana che hanno devastato una parte del comune di Casamicciola lo scorso novembre (IN, LA SECONDA GIORNATA DELL'EVENTO).

