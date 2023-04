Inter-Lukaku e la voglia di restare

(Di sabato 1 aprile 2023) Romeluhadi, non solo nel presente ma anche nel futuro: l’attaccante scalpita per giocare e riconquistare la fiducia Romeluhadi, non solo nel presente ma anche nel futuro: l’attaccante scalpita per giocare e riconquistare la fiducia. Contro la Fiorentina potrebbe tornare titolare in campionato dopo i gol con la Nazionale, da qui a fine stagione vuole giocare di più per conquistare la conferma. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : ????+???? = ???? Gol e vittorie firmati Lu-La ? Lukaku e Lautaro sono i protagonisti dell'ultima puntata di Coppie Gol… - Gazzetta_it : Inter, Inzaghi ha scelto: con Lukaku c’è Correa. Lautaro in panchina #InterFiorentina - SimoneTogna : #inter: #lukaku e #gosens titolari, #bastoni probabilmente in panchina. Occhio a #Correa in avanti. - signorbanca : @saveriolorusso @capuanogio AHAHHAHAHA L’Inter ha pagato nei tempi senza falsificare bilanci e per stare nei palett… - CalcioNews24 : #Lukaku vuole prendersi l'#Inter ?? -

Mavuole di più. Vuole che l'torni a innamorarsi di lui. Che Appiano sia come quando lavora in nazionale. Che sul suo presente non ci siano timer, panchine, sostituzioni e dubbi vari, ma ...Prima di tutto, quindi, l'deve evitare la terza sconfitta consecutiva in campionato, che ... In attacco spazio ae Lautaro. L'argentino - rimasto a secco negli ultimi due impegni dell'...Joaquin Correa ha vinto il ballottaggio con Lautaro Martinez e giocherà al fianco di Romelunel match contro la Fiorentina. Per il Tucu, che durante la sosta si è allenato ad Appiano, ...: ...

L'attaccante belga è pronto per questo finale di stagione. Vuole più fiducia per rendere al massimo e spingere il club a trattare con il Chelsea ...PROBABILI FORMAZIONI INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi. FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, ...