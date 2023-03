Trump ufficialmente incriminato. Cosa succede ora (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar – Donald Trump viene ufficialmente incriminato dalla procura di Manhattan. Il caso è quello noto, quello della pornostar Stormy Daniels, che il tycoon avrebbe pagato per far tacere sulla loro relazione. Trump è il primo ex presidente ad essere incriminato Dunque Trump è il primo ex presidente ad essere incriminato nella storia degli Usa, secondo quanto riporta l’Ansa. Una decisione quella del giudice che influenzerà la corsa alle presidenziali 2024 come le stesse elezioni, e in modo inevitabile. Il senso in cui tutto ciò sarà diretto è, ovviamente, ancora da definire. Ma nel frattempo la replica di Trump non si è fatta attendere, come al solito senza troppi giri di parole: “È una persecuzione politica e una interferenza elettorale” oltre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar – Donaldvienedalla procura di Manhattan. Il caso è quello noto, quello della pornostar Stormy Daniels, che il tycoon avrebbe pagato per far tacere sulla loro relazione.è il primo ex presidente ad essereDunqueè il primo ex presidente ad esserenella storia degli Usa, secondo quanto riporta l’Ansa. Una decisione quella del giudice che influenzerà la corsa alle presidenziali 2024 come le stesse elezioni, e in modo inevitabile. Il senso in cui tutto ciò sarà diretto è, ovviamente, ancora da definire. Ma nel frattempo la replica dinon si è fatta attendere, come al solito senza troppi giri di parole: “È una persecuzione politica e una interferenza elettorale” oltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Il Partito repubblicano teme ripercussioni, ma c'è anche chi difende #Trump - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il gran giurì riunito a New York ha ufficialmente incriminato Donald Trump, 45esimo presidente d… - LionUdler : RT @AutogriLLocryp: L'ex Presidente degli #USA Donald #Trump sarà ufficialmente accusato di un crimine: per la prima volta nella storia deg… - itsdemark : #Trump è ufficialmente il primo presidente degli USA a essere accusato di un crimine. Un gran giurì di New York ha… - Devilsball : RT @AutogriLLocryp: L'ex Presidente degli #USA Donald #Trump sarà ufficialmente accusato di un crimine: per la prima volta nella storia deg… -