Olimpia Milano | playoff di Eurolega basket addio | “Ecco dove abbiamo perso”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Non ci sarà nessuna squadra italiana nella fase successiva del massimo torneo di pallacanestro del Vecchio Continente. Dopo l’eliminazione della Virtus Segafredo Bologna di Sergio Scariolo, anchediceaididopo aver patito una brutta sconfitta sul campo del Maccabi Tel Aviv. Le speranze dei meneghini erano appese a un filo e i ragazzi di Ettore Messina avrebbero dovuto vincerle tutte sperando negli incroci (davvero complessi) degli altri risultati. Non ci sarà bisogno di fare calcoli: i campioni d’Italia sono fuori.: le parole di Messina dopo l’eliminazione “Congratulazioni al Maccabi, ha giocato un’ottima partita. Nel primo tempo gli ...

L'Eurolega difinisce anche aritmeticamente a Tel Aviv. Con la sconfitta 85 - 66, l'non può più raggiungere l'ottavo posto anche vincendo le ultime due partite, venerdì prossimo in casa con il ...Si allunga a tre sconfitte consecutive la striscia negativa di. Martedì il team italiano era stato sconfitto, ad Istanbul, dell'Efes. Questa sera, invece, è il Maccabi Tel Aviv ad avere la meglio per 85 a 66. Dopo la sirena finalenon ha più ...Il video con gli highlights di Maccabi -, sfida valida come trentaduesima giornata dell' Eurolega 2022/2023 di basket . La squadra guidata da coach Messina crolla a Tel Aviv, e dice ufficialmente addio alla rincorsa ai ...

Messina: Problemi per Shields Non credo, solo un po’ di sovraccarico RealOlimpiaMilano

L'Olimpia era stata capace di alimentare il sogno di una rimonta incredibile con le 8 vittorie in 9 partite degli ultimi due mesi. In questa settimana, però, si è scontrata con la… Leggi ...La classifica: Olympiacos Pireo, Real Madrid e Barcellona 44; Monaco 40; Maccabi Tel Aviv 38; Fenerbahce Istanbul 36; Partizan Belgrado 34; Baskonia, Zalgiris Kaunas ed Efes Istanbul 32; Olimpia ...