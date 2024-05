Ligue 2 - Troyes-Valenciennes interrotta | tifosi lanciano fumogeni in campo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) In2 è statala partita tra, quando eravamo ormai negli ultimissimi minuti di gioco sul risultato di 1-1. Idi casa si sono prodigati in intemperanze e hanno lanciato una serie die altro materiale in, costringendo l’arbitro della sfida a fermare il gioco e a mandare i giocatori negli spogliatoi. La partita riprenderà per l’ultimo minuto più recupero solo se sarà ripristinata la condizione di normalità a livello di ordine pubblico. SportFace.