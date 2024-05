Il tempo è quasi scaduto Conte - fifa europea | si aggrappa agli studenti fuorisede

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Iniziata formalmente la campagna elettorale per le elezioni europee, vale tutto. Giuseppesi appellauniversitariinvitandoli a organizzarsi per, tornare a casa l'8 e 9 giugno e votare per il Movimento 5 Stelle. Ancora meglio, si fa per dire, la candidata degli Stati Uniti d'Europa, chestessiuniversitari di Bologna (stavolta, locali enon fa differenza) regala addirittura della cannabis. "Occhio ragazzi che il- avverte, capo politico dei 5 Stelle (e due volte premier) in un video pubblicato sui social -. Se sietepotete votare senza tornare ...