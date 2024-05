Nba | Darwin Ham non è più il coach dei Los Angeles Lakers - Reddick e Lue tra i possibili sostituti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Darvin Ham non è più l’allenatore dei Los. L’allenatore della franchigia californiana è stato ufficialmente esonerato quest’oggi dopo l’eliminazione al primo turno dei play-off Nba contro Denver (4-1) venerdì. Arrivato nel 2022 a Los, l’ex vicedei Bucks, campioni nel 2021, non è riuscito a portare questa squadra, costruita attorno a LeBron James e Anthony Davis, al titolo Nba. Idovranno trovare un nuovo allenatore in un’estate decisiva con l’incertezza che circonda il futuro di LeBron. Tra i nomi che circolano per prendere il posto di Ham in panchina, sembrano al momento in pole J.Je Tyronn Lue, l’allenatore dei Clippers. SportFace.