Sono qui a scriverti - da fauno a metà

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 3 maggio 2024) Di Vincenzo Calafiore 03 Maggio 2024 Udine “ … purché tu rimanga nel mio domani o in un’altra alba! “ Vincenzo Calafiore In questa mia età, per certi aspetti misera, diluita nel tempo e senza alcuna fretta e necessità di “ correre”, insomma un tempo non tempo. Tutto è diverso, in me c’è una pace interiore, uguale a quella di uno che ha pareggiato i propri conti; non c’è neanche come accadeva un tempo la necessità di avere un rapporto sessuale, l’amore torna ad essere amore in tutti i suoi sensi e significati. Perfino la scrittura cambia, è più serena, più leggibile, anche se a volte le parole sembrano dei piccoli geroglifici egizi, più da interpretare che capire. C’è però in tutto questo una forma intima e preziosa di dialogo, ciò accade perché più conciliante a sera rimanendo rapiti da un tramonto, o in un comodo e accogliente letto dietro gli occhi socchiusi. C’è la ...