Torino Bologna - Juric | Abbiamo l’occasione di fare ben - c’è delusione per la classifica

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ivanè intervenuto per parlare prima della partita contro il. Ecco le parole dell’allenatore delIvan, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky della sfida con il, valevole per la 35esima giornata di Serie A.– «Ci dispiace perché ci tenevamo tanto… Ci sono state partite andate

LIVE torino-bologna 0-0 (26') - Palo del Toro al 17' - Dal lato opposto Zirzkee in diagonale mette fuori. 14' Nulla di fatto, come al solito, dalla battuta della punizione, allontana il bologna che riparte. 13' L'attaccante del torino ancora a terra ... Continua a leggere>>

LIVE torino-bologna 0-0 (15') - Subito pericolosi i granata - PRIMO TEMPO 14' Nulla di fatto, come al solito, dala battuta della punizione, allontana il bologna che riparte. 13' L'attaccante del torino ancora a terra dolorante. 12' ... Continua a leggere>>

Madre e figlia arbitrano insieme nel match del campionato provinciale Under 14 a Bentivoglio - Non solo a San Siro per l’Inter campione d’Italia, lo scorso turno contro il torino. Anche sul campo di Bentivoglio ... s’è iscritta al corso per arbitri della sezione Aia di bologna e un paio di mesi ... Continua a leggere>>