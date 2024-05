Basket - Eurolega 2023 2024 | Monaco vince in casa del Fenerbahc - si va a gara-5

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ancora grande equilibrio nei quarti di finale dell’, che ha visto la terza sfida su quattro andare alla decisiva-5. Ilha infatti vinto-4 indele, espugnando l’Ulker Sports and Events Hall di Istanbul per 62-65 e portando quindi la serie sul 2-2. Appuntamento adesso alla “bella”,-5 che sarà disputata nel Principato mercoledì 8 maggio dalle ore 19:00. Una partita tiratissima e decisa negli ultimi secondi, conche alla fine ringrazia sì i 13 punti di Elie Okobo e i 10 di Mike James ma anche la grande difesa nei momenti importanti e gli 8 rimbalzi di Donta Hall. Ale non bastano i 14 punti di Guduric e la doppia doppia (10 punti, 11 ...

