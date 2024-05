Pallamano A Gold La Macagi Cingoli prepara i play-out in Sardegna | sfida alla Raimond Ego Sassari

Non festeggiano nemmeno gli ospiti: pur vince ndo sono aritmeticamente fuori dai play-off. I cingolani sfideranno il Secchia Rubiera nella semifinale play-out Cingoli , 28 aprile 2024 – Alla fine al PalaQuaresima non festeggia nessuno. Il 27-35 del Cassano Magnago contro la Macagi Cingoli , infatti, ... Continua a leggere>>

La 25esima e penultima giornata della stagione regolare 2023-2024 della Serie A Gold di Pallamano è andata ufficialmente in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Nonostante la sconfitta nel derby pugliese, per 31-27 contro il Conversano, il Fasano stacca il biglietto per i ... Continua a leggere>>

I ragazzi di Palazzi, in piena lotta per evitare i play-out, affrontano i lombardi a caccia dei play-off scudetto. Albanesi: “Abbiamo dimostrato che daremo il 100%: non sarà facile portare via punti al Cingoli al PalaQuaresima” Cingoli, 26 aprile 2024 – Ora la Macagi Cingoli non è più padrona del ... Continua a leggere>>