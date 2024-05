Torino Bologna - Thiago Motta | Siamo contro una squadra complicata da giocar - Juric è fantastico

(Di venerdì 3 maggio 2024), tecnico del, è intervenuto per analizzare la partita di venerdì serailL’allenatore delha parlato ai microfoni di Sky in occasione della 35esima giornata di campionatoil. PARTITA – «Questaha dimostrato sempre di avere voglia, atteggiamento e spirito giusto per affrontare le

LIVE torino-bologna 0-0 (26') - Palo del Toro al 17' - Dal lato opposto Zirzkee in diagonale mette fuori. 14' Nulla di fatto, come al solito, dalla battuta della punizione, allontana il bologna che riparte. 13' L'attaccante del torino ancora a terra ... Continua a leggere>>

LIVE torino-bologna 0-0 (15') - Subito pericolosi i granata - PRIMO TEMPO 14' Nulla di fatto, come al solito, dala battuta della punizione, allontana il bologna che riparte. 13' L'attaccante del torino ancora a terra dolorante. 12' ... Continua a leggere>>

Madre e figlia arbitrano insieme nel match del campionato provinciale Under 14 a Bentivoglio - Non solo a San Siro per l’Inter campione d’Italia, lo scorso turno contro il torino. Anche sul campo di Bentivoglio ... s’è iscritta al corso per arbitri della sezione Aia di bologna e un paio di mesi ... Continua a leggere>>