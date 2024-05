Alessandro Impagnatiello e il video con il veleno per topi | Quando ci fumiamo le canne dopo il lavoro passano pantegane enormi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Milano – “Quello l’ho preso perché a Milano ci sono dellegrosse così”. Così, reo confesso per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, risponde a un carabiniere che gli chiede conto delpertrovato nel suo zaino durante la perquisizione nella sua casa di Senago il 28 maggio 2023. Ilinvece, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbe stato utilizzato dall’ex barman per avvelenare Giulia per mesi con l’obiettivo di farla abortire. Il particolare emerge daldella perquisizione mandato in onda dalla trasmissione di Raidue “Ore 14”. La perquisizione Ilè stato girato da un carabiniere presente nella casa dove si è consumato il delitto durante la perquisizione avvenuta il ...