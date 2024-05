‘Gli Usa hanno perso l’egemonia nel mondo In Ucraina e a Gaza l’Ue utilizza due pesi e due misure’ | lo dice Borrell - capo della diplomazia europea

(Di venerdì 3 maggio 2024) Neldi oggi “vediamo più scontro e meno cooperazione. Più polarità e meno multilateralismo. Il sistema internazionale a cui eravamo abituati dopo la Guerra Fredda non esiste più. Nell’ultimo decennio, l’America hail suo status di egemone indiscutibile. E l’ordine multilaterale post-1945 sta perdendo terreno”. Non sono le parole del presidente cinese Xi Jinping, il primo ad auspicare la nascita di un nuovo ordine mondiale multipolare. Non sono nemmeno quelle di Vladimir Putin, suo “amico”, ma soprattutto colui che, invadendo l’, si è esposto in primana proprio per togliere a Washington lo scettro di grande potenza mondiale. A rilasciare queste dichiarazioni di fronte agli studenti di Oxford è il, ...

La fame nel mondo resta a livelli allarmanti: sono quasi 282 milioni le persone che affrontano insicurezza alimentare acuta grave in 59 Paesi, 24 milioni in più dal 2022. Una piaga che coinvolge ancora il 21,5% della popolazione analizzata e supera i livelli pre-Covid. È quanto emerge nel Rapporto ... Continua a leggere>>

Pubblicato il 26 Aprile, 2024 In 35 anni di onorata carriera i Simpson hanno regalato risate e divertimento, ma anche lacrime di commozione e momenti di riflessione, senza dimenticare le clamorose previsioni che si sono rivelate azzeccate, come l’arresto di Trump e il film su Barbie. ... Continua a leggere>>

Amburgo-St Pauli, il risultato in diretta live del derby di Zweite Bundesliga - Il simbolo della squadra è ormai il teschio dei pirati, scelto dai primi tifosi del mondo punk che si avvicinarono alla squadra. Una polisportiva che varia dal calcio alla pallamano agli sport ... Continua a leggere>>

Tennis: Roma in ansia per Sinner, e Alcaraz non ci sarà - L'ansia per Jannik Sinner, la rinuncia di Carlos Alcaraz, i forti dubbi su Daniil Medvedev e i punti interrogativi per Novak Djokovic e Rafa Nadal. Non è spensierato l'avvicinamento dei big del tennis ... Continua a leggere>>

Giacomo Keison Bevilacqua: «Il mio meraviglioso disordine in un mondo che gira troppo in fretta» - Giacomo Keison Bevilacqua è l’autore della cover del numero di maggio di Finzioni. Da due anni ha fondato una sua casa editrice, che il 17 maggio pubblicherà il suo nuovo fumetto, “A Panda piace… Capi ... Continua a leggere>>