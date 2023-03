Napoli, Spalletti pronto per il rush finale: azzurri tra volata scudetto e Champions (Di venerdì 31 marzo 2023) Giorno dopo giorno – archiviati definitivamente gli impegni della Nazionale – sale l’attesa per la ripresa della Serie A ormai arrivata alla 28ª giornata, ed in particolar modo al match di cartello tra Napoli e Milan. Sfida in programma domenica 2 aprile alle ore 20:45 in quel del Diego Armando Maradona, che anche questa volta farà registrare il tutto esaurito. Con i tifosi partenopei pronti a trascinare i propri idoli verso l’ennesimo successo. Quella contro il Milan sarà soltanto la prima delle tre grandi sfide che caratterizzerà il mese di Aprile da parte del Napoli di Luciano Spalletti, impegnato sempre contro i rossoneri di Stefano Pioli anche nei quarti di finale di Champions League. Inutile dire quindi che gli azzurri sono pronti per il rush ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 31 marzo 2023) Giorno dopo giorno – archiviati definitivamente gli impegni della Nazionale – sale l’attesa per la ripresa della Serie A ormai arrivata alla 28ª giornata, ed in particolar modo al match di cartello trae Milan. Sfida in programma domenica 2 aprile alle ore 20:45 in quel del Diego Armando Maradona, che anche questa volta farà registrare il tutto esaurito. Con i tifosi partenopei pronti a trascinare i propri idoli verso l’ennesimo successo. Quella contro il Milan sarà soltanto la prima delle tre grandi sfide che caratterizzerà il mese di Aprile da parte deldi Luciano, impegnato sempre contro i rossoneri di Stefano Pioli anche nei quarti didiLeague. Inutile dire quindi che glisono pronti per il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : Spalletti = Alessandro Magno ?? Napoli = Un grande gruppo ?? Ma che clima c’è nello spogliatoio azzurro? ?? Culture:… - NapoliFCNews : DAZN, Bazzani: 'Spalletti l'artefice dello scudetto, ha reso il Napoli più fisico di quello di Sarri!' #Napoli… - napolipiucom : Spalletti lancia Olivera in Napoli-Milan, deciso chi sfiderà Theo Hernandez #CalcioNapoli #Milan #napoli… - ilnapolionline : Era nell'ombra, ora Stanislav Lobotka per Spalletti è la luce del Napoli - - milanmagazine_ : CDS - Napoli-Milan, Luciano Spalletti pensa a qualche cambio: Olivera e Politano in vantaggio -