Moto3 | GP Argentina 2023 | Sasaki svetta nelle P1 condizionate dalla pioggia Quinto Fenati

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tante difficoltà per i piloti nella prima sessione delle prove libere del GP d’nella classe. All’inizio delle P1 il tracciato era molto sporco e scivoloso, mentre negli ultimi minuti è arrivata anche una leggeraa condizionare ulteriormente la ricerca del tempo. A chiudere in testa alla classifica è stato il giapponese Ayumu, che ha fermato il cronometro sull’ 1’49”802. Il nipponico ha preceduto con la sua Husqvarna le due Honda del Team Leopard. Lo spagnolo Jaume Masia ha chiuso a soli nove millesimi, mentre Tatsuki Suzuki ha accusato un ritardo sopra i tre decimi (+0.342). Quarta piazza per Daniel Holgado (Red Bull KTM) a +0.376, che aveva dominato la prima parte della sessione e che poi non è riuscito a migliorarsi causa anche la. Un buon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Argentina, nelle Libere1 il migliore è Sasaki. 5° Fenati - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ArgentinaGP #Motorionline Il rientrante #AndreaMigno ha ottenuto il 15esimo tempo - - motograndprixit : #Moto3 #ArgentinaGP #Motorionline Il rientrante #AndreaMigno ha ottenuto il 15esimo tempo - - dianatamantini : MOTO3 - Ayumu Sasaki si porta in vetta nella classifica Moto3 prima dell'arrivo della pioggia, duo Snipers nei prim… - gensan2525 : RT @corsedimoto: MOTO3 - Ayumu Sasaki si porta in vetta nella classifica Moto3 prima dell'arrivo della pioggia, duo Snipers nei primi 10. T… -

Per quanto concerne il Gran Premio disi parte il venerdì con le Libere 1alle 13.55 e le Libere 2alle 18.15. Il sabato Libere 3alle 13.30 e Qualifiche MotoGP fissate ...GP, il programma di venerdì 31 marzo su Sky Ore 13.55: prove libere 1Ore 14.45: prove libere 1 Moto2 Ore 15.40: prove libere 1 MotoGP Ore 16.40: paddock live Ore 18.10: paddock live ...Mancheranno 4 piloti in MotoGP, Pol Espargaro, Oliveira, Marc Marquez e Enea Bastianini (tutti non sostituiti), altrettanti in Moto2 ed alcuni in, compreso Joel Kelso.

LIVE Moto3, GP Argentina 2023 in DIRETTA: Sasaki e Masià precedono la pioggia, bene Fenati e Bertelle OA Sport

GASGAS Factory Racing Tech3 in Argentina schiera solo il rookie Augusto Fernandez ... Nella classe regina ha un secondo posto ottenuto al Sachsenring Ha corso 155 gare vincendone 5 (2 in Moto3 e le ...Prima sessione di Libere del GP di Argentina, con la Moto3 in azione sul circuito di Termas de Rio Hondo. Su una pista molto sporca e con un cielo inizialmente coperto che poi ha fatto cadere delle ...